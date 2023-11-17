شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل أعماله الخيرية في أفغانستان وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 سلة غذائية في مديرية إنجيل بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 4800 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية إلى متضرري الزلزال في ولاية هرات، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الأفغاني جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

ويوزع حقائب شتوية في باكستان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.205 حقائب شتوية في منطقتي قلات وسوراب بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8435 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024.

كما يأتي في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الباكستاني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.