تراند اليوم : الخضيري: التحذير من الكركم والحلبة "غير صحيح" ومبني على سواليف "يقولون"

صحيفة الخليج 365: علق الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على التحذير المتداول من تناول الكركم والحلبة.

الكركم أو الحلبة

وقال الخضيري، عبر حسابه بمنصة "إكس": ما ينشره البعض من تحذير ضد الكركم أو الحلبة غير صحيح ومبني على سواليف "يقولون" وتهيؤات غير علمية.

مريضات الأورام

وتابع:"لكن الأبحاث العلمية التي قمنا بها أنا والدكتورة نسرين المغربي والدكتور عبدالعزيز السماري والدكتورة مي المهنا من أبحاث علمية محّكمة ومنشورة في أعلى مستويات النشر العلمي تثبت فوائد الحلبة وفوائد الكركم ضد السرطان كوقاية وتحسين ودعم العلاج وتعزيز الاستجابة للعلاج عن مريضات الأورام "الثدي، والمخ والأنسجة الرخوة".