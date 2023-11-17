تراند اليوم : اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم.. "الحصيني" يوجه نصيحة لمن يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات

صحيفة الخليج 365: أعلن الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، عن انتهى الحالة الممطرة الثالثة وقدوم الحالة الرابعة وكشف تفاصيل حالة الطقس بالمملكة.

وأشار الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إلى انخفاض في الحرارة وتشكل الضباب - السحب المنخفضة - على مدينة الرياض فجر و صباح اليوم الجمعة 3 جماد الأولى 1445هـ لأول مرة في هذا العام بهذه الكثافة.

كما توقع حالة جوية ممطرة رابعة لوسم. ١٤٤٥هـ جديدة، مشيرا إلى انحسار الأمطار نواحي شرق الخليج العربي وهكذا تنتهي الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ وكانت أفضل من الحالة الثانية بالنسبة للعاصمة الرياض إضافة إلى ذلك تشكل الضباب أو النفيض أو السحب المنخفضة لأول مرة هذا العام على منطقة الرياض بهذه الكثافة وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لفرصة معاودة الأمطار من جديد عليها.

وتوقع الحصيني انخفاض في الحرارة على معظم المناطق في إجازة نهاية هذا الأسبوع.

وتابع: اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم في الأماكن المفتوحة أنصح من يخرج إلى التنزه في البر أو المزارع أو الاستراحات ولا يوجد لديه خيمة أو غرفة يأخذ معه معطف شتوي يحتاجها ليلاً خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية.

وتوقع تشكل حالة ممطرة رابعة لوسم ١٤٤٥هـ على أجزاء من الغربية والجنوبية والشمالية ثم الوسطى والشرقية من الأحد 5 جماد الأولى 1445هـ.