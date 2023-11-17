شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن ضبابًا خفيفًا، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كيلومتر أو أقل.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، استمرار الأمطار المتوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الليث أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الحائط والسليمى والشملى والشنان والغزالة وحائل وسميراء وموقق، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد البرك والقحمة أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وبيش أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تشهد القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الحجرة والمخواة وفرغة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة ورفحاء، انتشار الضباب، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.