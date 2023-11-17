السعودية | وفد من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يزور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار وفد من طلاب وطالبات الملتقى التطوعي بجامعة الملك سعود مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، والتقى خلالها مدير إدارة البرامج التطوعية بالمركز الدكتور علي بن سعد القرني.

واستعرض الدكتور القرني المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، والتي بلغت 2.625 مشروعاً، نفذت في 94 دولة بقيمة تجاوزت 6 مليارات و 483 مليوناً و 571 ألف دولار أمريكي، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً.

كما أبرز البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، ومشروع الأطراف الصناعية، فضلاً عن البرامج التطوعية.

وأوضح الدكتور علي القرني الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في العمل التطوعي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت 487 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً وطبياً نفذت في 36 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليون فرد، وتم من خلالها إجراء ما يقارب 136 ألف عملية جراحية.

من جانبه أبدى الوفد الطلابي الزائر إعجابه بالآلية الدقيقة والمعايير المتقدمة التي ينتهجها المركز في تخطيط وتنفيذ المشاريع الإغاثية، التي أسهمت في تلبية المتطلبات الأساسية للمحتاجين والمتضررين في جميع دول العالم.