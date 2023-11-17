شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لحظة انقلاب جيب رُبع 2024 اثناء التطعيس في القصيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بمزايا مالية ومهنية كبيرة الخارجية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في السفارة والقنصلية في الهند

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انقلاب سيارة جيب ربع موديل 2024 أثناء قيامها بفعل التطعيس في منطقة القصيم.

انقلاب جيب رُبع 2024 اثناء التطعيس

تم تسجيل لحظة انقلاب سيارة جيب ربع موديل 2024 أثناء قيامها بفعل التطعيس في منطقة القصيم في الفيديو، يظهر السائق وهو يقوم بحركات التطعيس في البرية، لكن في نهاية المطاف، انقلبت السيارة.

على الرغم من الحادث، تجمع عدد من الأشخاص للمساعدة في سحب السيارة، وقام صاحب السيارة بالتعليق على الفيديو قائلاً: “قلبناها، لنا السلامة، يعوضنا الله خير إن شاء الله”.