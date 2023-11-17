شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد سخط في السعودية بعد مشاركة تايسون في حملة جمع تبرعات لاسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

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شارك بطل العالم السابق في الملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون، في حملة تبرعات لصالح سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ولاية فلوريدا، رداً على الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي.

مشاركة تايسون في حملة جمع تبرعات لاسرائيل

أقام رجلان أعمال إسرائيليان، بيني شبتاي وأورين الكسندر، حملة تبرع لصالح منظمة “أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي” في مدينة ميامي أمس، حضر الحدث أكثر من 500 شخص، بما في ذلك مايك تايسون الذي جلس في صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم للرد على المكالمات واستقبال التبرعات.

أشعلت مشاركة تايسون في الحدث جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن غضبهم واستيائهم من دعمه للاحتلال الإسرائيلي، الذي يشهد انتهاكات ومجازر في حق المدنيين الفلسطينيين والأطفال في قطاع غزة.

تساءل أحد المتابعين كيف يمكن لتايسون أن يدعم الاحتلال بينما فقد ابنته، مشيرًا إلى الألم الذي يعانيه بنفسه بفقدان ابنته، وقد أثارت هذه المشاركة جدلاً حاداً بين مؤيد ومعارض، مع تساؤلات حول مدى تأثير الشهرة والأموال في توجيه الرأي العام وتأثيرها على قضايا إنسانية وسياسية.