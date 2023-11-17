تراند اليوم : إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة في العين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة عن علامات معينة حول العين متعلقة بالرؤية والتي قد تسبب العمى لدى بعض المرضى، إذا انفصلت تراكمات الكوليسترول، وانتقلت إلى أعلى.

الكوليسترول المنفصل

وأشارت الدراسة، إلى أن الكوليسترول المنفصل يؤدي إلى تكوين لويحات في العين، ما يمنع تدفق الدم حول العين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لوحة هولينهورست

وأوضحت: إذا لم تحصل العين على كمية كافية من الأكسجين من الدم، يؤدي ذلك إلى العمى خلال ساعات قليلة، مبينة: "إحدى العلامات الخطيرة للغاية والتي تسبب العمى هي وجود لوحة داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين، والمعروفة باسم لوحة هولينهورست".

موت الأنسجة

ولفتت: "تمنع اللويحة الموجودة في العين تدفق الدم إلى أسفل، ومن ثم تسد هذا الشريان وتتسبب في موت الأنسجة التي يغذيها هذا الشريان".