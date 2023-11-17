تراند اليوم : بالفيديو.. مختص بالأرصاد يكشف حالة الطقس من اليوم وحتى منتصف الأسبوع.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365 : قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنه بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع، ستشهد أجواء المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وأضاف العقيل: "ستكون الأجواء دافئة على مناطق شرق ووسط المملكة، والمناطق الشمالية، والمناطق الغربية، جميعها ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب نشاط الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة".

وتابع خلال حديثه لقناة الإخبارية: "يؤدي نشاط الرياح إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ غداً السبت، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على حائل والقصيم".

وأشار العقيل إلى أنه متوقع تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، منها محافظة جدة من مساء يوم الأحد حتى صباح الاثنين.

واختتم محلل الطقس تصريحاته، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع، لتؤثر على منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وبعد نهاية هذه الحالة متوقع أن تنخفض درجة الحرارة.