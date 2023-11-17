تراند اليوم : تحمل أول دفعة من سيارات الإسعاف.. شاهد: وصول الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

وكانت الطائرة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم،، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

محمد يوسف

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