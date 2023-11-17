تراند اليوم : تحمل أول دفعة من سيارات الإسعاف.. شاهد: وصول الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية وصول الطائرة السعودية الثامنة لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش.
وكانت الطائرة غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم،، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها (3) سيارات إسعاف؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.