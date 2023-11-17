شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: تنظيم الحملة الشعبية الإغاثية والقمة العربية يأتيان ضمن مواقف المملكة الدائمة والداعمة لفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس خطبته اليوم الجمعة في الحرم المكي الشريف بتذكير جموع المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات لا سيما في المحن والبأساء.

وأكد أن تقوى الله سبحانه وتعالى تكشف الكرب وتحقق النصر.

وذكّر بقول الله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".

وأكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس أن تنظيم الحملة الشعبية الإغاثية وعقد القمة العربية الإسلامية يأتيان ضمن مواقف المملكة الدائمة والداعمة لفلسطين