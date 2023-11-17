شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة يصنعه مشروب الكركم الطبيعي على معدة فارغة.. شاهد ماهي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُستخرج هذا المركّز الصحي من جذور نبات الكركم ويحتوي على مركّب يسمّى الكركمين، وهو مليء بمضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم والمركبات المضادة للالتهابات. وهناك اليوم طرق أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من فوائد الكركم.

في ما يلي نقدّم لك سبع مزايا مختلفة يمكنك الاستفادة منها عن طريق إضافة الكركم إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

ما هي فوائد الكركم للوجه وللجسم؟

1:علاج حبّ الشباب

يعمل على عدّة مستويات. أولاً، يمنع الكركم خلايا البشرة من التكتل وسدّ المسام. بالإضافة إلى كونه مطهرًا ومضادًا للبكتيريا، فهو يوقف بشكل فعال نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب. كما تعمل خصائصه المضادة للالتهابات على تعزيز الشفاء بشكل أسرع عن طريق تهدئة المناطق الملتهبة.

2: يقلّل فرط التصبّغ

يمنع الكركم إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن البقع الداكنة وأنواع أخرى من فرط التصبغ. مع الاستخدام المنتظم، يمكن لمنتج يحتوي على الكركم أن يساعد في تلاشي هذه العيوب بشكل طبيعي لمنح البشرة مظهرًا متجانسًا!

3: يعالج البشرة الباهتة

نادرًا ما تكون البشرة المحتقنة أو الملتهبة أو التالفة ناعمة ومشرقة. ولهذا السبب يمكن أن تكون قوى الكركم المنقّية والمضادة للالتهابات والأكسدة محفّزة بشكل كبير للتوهج. يساهم استخدام الكركم في نظام العناية بالبشرة الخاص بك أيضًا في تعزيز دوران الأوعية الدقيقة داخلها، ما يجعل بشرتك أقوى وأكثر ليونة.

4: يقلل من الهالات السوداء

أضيفي الخصائص المضادة للالتهابات، وتفتيح البشرة، وتعزيز دوران الأوعية الدقيقة الموجودة في الكركم وستحصلين على وصفة مثالية لمحاربة الهالات السوداء تحت العين - وكل ذلك في مكون واحد.

5: يحمي من الأضرار البيئية

يؤدي التعرّض للشمس والتلوث وعوامل الحساسية الخارجية الأخرى إلى تكوين الجذور الحرة. لحُسن الحظ، يحتوي الكركم على عناصر مضادة للأكسدة تعمل على التخلص من هذه الجزيئات الضارة بالبشرة وتقلّل الآثار المحتملة من الأضرار البيئية.

6: يمنع التقدّم المبكر للبشرة في العمر

من فوائد الكركم الرئيسية للوجه هي قدرته على زيادة إنتاج الكولاجين وتسريع قدرة الجسم على تكوين أنسجة جديدة وصحية! كما أنه يوقف عمل الإيلاستاز وهو إنزيم يهاجم قدرة بشرتك على إنتاج الإيلاستين. إذا تباطأ إنتاج الإيلاستين، فمن المرجّح أن تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهلات.

7: يساعد في علاج الصدفية والأكزيما

إلى جانب وجود خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تساعد في استهداف مصدر الحالات مثل الأكزيما، فقد يمنع الكركم أيضًا نشاط بروتين الـ PhK المرتبط بالصدفية. طرق الاستفادة من فوائد الكركم للبشرة كثيرة. كما ترين، يمكن للكركم أن يصنع المعجزات لصحتك ويضفي نكهة على روتينك اليومي للعناية بالبشرة. لقد اكتسبت هذه النبتة سمعتها عن جدارة، فلا تتردي في تجربتها!