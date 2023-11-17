شكرا لقرائتكم خبر عن “رعب في الفريق الملكي”فينيسيوس جونيور أحدث وجوه مستشفى الريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعرض النجم فينيسوس جونيور إلى إصابة أثناء تواجده مع منتخب بلاده “البرازيل” في مواجهة منتخب كولومبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.

وخسر منتخب السامبا البرازيلية في منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم أمام

وخلال تلك المواجهة غادر نجم الفريق الملكي “فينيسوس جونيور” ملعب المباراة وذلك عند الدقيقة السابعة والعشرين من أحداث الشوط الأول، وقد تم تسليط الضوء على النجم فينيسوس جونيور أثناء تلقيه العلاج على خط التماس بساقه اليسرى.

وبحسب التقرير الصادر من الشبكة التلفزيونية الشهيرة “إي إس بي إن” بالبرازيل أن هناك الكثير من المخاوف حول الإصابة التي تعرض لها اللاعب، حيث تبدو أنها ليست سهلة، ومن المقرر أن يقوم فينيسيوس جونيور بإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة وذلك من أجل معرفة طبيعة تلك الإصابة التي تعرض لها والفترة اللازمة لتعافي اللاعب بشكل كامل.

بينما ذكرت الصحيفة الإسبانية الشهيرة “اس” بأن الإصابة التي تعرض لها النجم فينيسوس قد تكون في الأغلب بالفخذ أو بأوتار الركبة، وتوقعت الصحيفة أن تلك الإصابة للاعب قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

الكولومبي بنتيجة هدفين لهدف

تعد إصابة نجم الفريق الملكي “فينيسوس جونيور” هي أحد الضربات الجديدة للمدير الفني الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، حيث جاءت إصابات الريال خلال تلك الفترة كالتالي:

الفرنسي كامافينغا والذي تعرض للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق الفرنسي يوم أمس الخميس 16 نوفمبر 2023، وهو ما جعله مجبرًا لمغادرة تدريبات الديوك الفرنسية، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة زمنية تصل إلى شهرين.

جود بيلينغهام انسحب من معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة اللاعب بالكتف.

الحارس كيبا يغيب عن الملاعب بسبب إصابة اللاعب بتمزق في الفخذ الأيمن، بينما يعاني النجم الفرنسي تشواميني بكسر في مشط القدم.



الفريق الملكي أيضًا من غياب 3 نجوم منذ فترة كبيرة، وهم الحارس كورتوا والنجم ميليتاو “المصابين بقطع في الرباط الصليبي” والنجم أردا غولر والذي لم يخوض أي لقاء هذا الموسم بسبب الإصابات المتتالية للاعب.