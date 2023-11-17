اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. سعود الصرامي: كثر الله خير المنتخب إذا وصل لدور الـ4 في كأس آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٣_١١١٧_١٤١٢٥٦

صحيفة الخليج 365 : كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، عن الإمكانيات التي يمتلكها المنتخب السعودي.

وقال "الصرامي"، في حديثه لبرنامج الديوانية: إذا وصل المنتخب السعودي للدور رقم 4 في كأس أسيا القادم، كثر خيره وأنا بكون راضي عنهم".

وأضاف: "هذه إمكانياتهم وأنا شايف من الناحية الفنية لما تتكلم عن المنتخب الكوري والياباني والأسترالي في فروقات، ويوجد منتخبات متجهة للتجنيس".

وتابع: "إن شاء الله المدرب يعيد حساباته، وأن يعيد لاعب مثل محمد كنو، ولاعب مثل سلطان الغنام، محمد البريك، سامي النجعي".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا