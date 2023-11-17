تراند اليوم : بالفيديو.. سعود الصرامي: كثر الله خير المنتخب إذا وصل لدور الـ4 في كأس آسيا

صحيفة الخليج 365 : كشف الناقد الرياضي سعود الصرامي، عن الإمكانيات التي يمتلكها المنتخب السعودي.

وقال "الصرامي"، في حديثه لبرنامج الديوانية: إذا وصل المنتخب السعودي للدور رقم 4 في كأس أسيا القادم، كثر خيره وأنا بكون راضي عنهم".

وأضاف: "هذه إمكانياتهم وأنا شايف من الناحية الفنية لما تتكلم عن المنتخب الكوري والياباني والأسترالي في فروقات، ويوجد منتخبات متجهة للتجنيس".

وتابع: "إن شاء الله المدرب يعيد حساباته، وأن يعيد لاعب مثل محمد كنو، ولاعب مثل سلطان الغنام، محمد البريك، سامي النجعي".