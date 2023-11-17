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تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي بداية عمله بمجال الحدادة منذ أكثر من 25 عاماً

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة ، تقريرا عن "إبراهيم الأحمدي"، الذي بدأ بمجال الحدادة منذ أكثر من 25 عاما، وتجربته في هذا المجال.

وقال إبراهيم الأحمدي، في حديثه لـ السعودية: "في البداية كانت هواية وكنت أشتغل بنفسي الأشياء الخاصة فيا، بدأت تتطور من خلال القيام ببعض الأشياء للجيران حتى تقاعدت وفتحت ورشة الحدادة".

وأضاف: البداية كانت قبل 25 سنة، ولكن الورشة لها حوالي 5 إلى 7 سنوات، وأعمل على جميع ما يخص الحديد والحدادة مثل الأبواب، الشبابيك، السلالم، المشبات".

واختتم حديثه: مجال الحدادة ممتاز جداً في الوقت الحالي، خاصة مع المشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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