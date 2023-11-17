شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، بهدف تنظيم مواقع الفعاليات والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة عبر منصة "استطلاع" متطلبات الترخيص، والتي تتمثل في أن يكون طالب الترخيص سعوديا أو مستثمر أجنبي مرخص له، مع استيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية.

اشتراطات قاعات المناسبات والمجمعات التجارية

وفيما يخص قاعات المناسبات والمعارض والمجمعات التجارية، يشترط تقديم الرخصة التجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه، مع السجل التجاري، وتقديم كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي معتمد تحدد فيه المساحة وعناصر المشروع، وموافقة الدفاع المدني.

كما يجب التعاقد مع شركة لتنظيم الحشود في حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5000 شخص، مع تقديم صك الملكية أو عقد إيجار للموقع أو عقد استثمار، وموافقة من الأمانة أو البلدية.

وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات.

إصدار ترخيص بلدي للفعالية

أما بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، وموافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها، وسجل تجاري للجهة المشغلة، وإلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية، وموافقة الدفاع المدني.

وأوجبت الوزارة على طالبي ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة أن يكون الفرد سعوديًا أو مستثمرًا أجنبيًا مرخص له، وتقديم سجل تجاري بالنشاط المراد، وتقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية، أو ترخيص المركبة المتنقلة.

وبالنسبة لمتطلبات موقع الفعالية، يشترط أن تكون إحدى واجهاتها على شارع مخصص للاستخدام التجاري، وألا تتسبب بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة.

مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية

ويجوز إقامة الفعاليات داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض والمواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، والأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن وكذلك الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة.

وفي حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية، فيجب الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية وإدارة المرور.

وفيما يخص متطلبات المواقف، يشترط ألا يتجاوز عدد المواقف 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية في قلب وسط المدينة، أما إذا كان الموقف خارج قلب أو وسط المدينة، فيجب ألا يقل عن 20 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.

المناطق الطرفية

وفيما يخص المناطق الطرفية، فيجب ألا يقل عن 22,2 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية، أما المناطق الريفية، فيجب ألا يقل عن 25 موقفا لكل 100م من المساحة الإجمالية للفعالية.

كما ألزمت الوزارة بتخصيص أماكن لضيافة الأطفال في الفعاليات، ودورات مياه للرجال والنساء، وفقا لعدد المدعوين في الفعالية، فضلا عن تخصيص منطقة للراحة والصلاة، بالإضافة إلى تحقيق معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء في الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.

وأوجبت أيضًا، أنه في حال تركيب الإثارات الخاصة بالفعاليات مثل الليزر يراعى ألا تكون موجهة على قائدي المركبات في الطرق المجاورة، يلزم الرجوع لكافة المتطلبات والاشتراطات الواردة في كود البناء السعودي للحرائق «801 BC» ويتم تحديدها والتأكد من توفرها في الموقع من خلال أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

وحظرت الوزارة التدخين وأوجبت وضع لوحة تحذيرية داخل منفذ البيع «ممنوع التدخين».

متطلبات بيع البضائع والمنتجات

وبالنسبة لمتطلبات بيع البضائع والمنتجات، منعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، أو بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، ويجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.

وشددت الوزارة على حظر استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية، كما منعت عرض البضائع على الأرض ويستثنى من ذلك الصناعات الحرفية.

وألزمت منظمي الفعالية بتوقيع عقد موثق مع ناقل نفايات «بما فيها النفايات الخطرة» مرخص أو معتمد من الأمانة أو البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.