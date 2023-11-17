السعودية | جامعة الملك فيصل تنظم معرض “تسامحك كفو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل ممثلةً بوحدة رعاية طلبة المنح، أمس، معرض ” تسامحك كفو ” بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح واليوم العالمي للطلبة الدوليين 2023.

ويهدف المعرض، إلى تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي بين الطلبة وإبراز جهود المملكة والجامعة في هذا المجال، حيث قدّم إيضاحاً لبعض الجوانب المهمة في معنى التسامح والقيم المرتبطة به وتعريف الزوار بأنواعه، الفكرية والاجتماعية والثقافية وأهميته للفرد والمجتمع.

وخصص المعرض أركاناً لطلبة المنح الدوليين بجامعة الملك فيصل التي من خلالها قاموا بعرض تجربتهم الإيجابية التي عززت من معارفهم ومهاراتهم، وقيم الاعتدال والوسطية والعديد من القصص التي تعكس ترحيب أهل المملكة ومجتمع الجامعة بهم.