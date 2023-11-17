شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري قلب يكشف أفضل 4 أنواع زيوت للطبخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف ‏استشاري القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، عن أفضل أنواع زيوت الطبخ الصحية.

زيت الزيتون

وقال عبر حسابه على منصة X: "يعتبر زيت الزيتون البكر من أكثر الزيوت الصحية للطهي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة".

وتابع: "زيت الزيتون له نقطة دخان منخفضة نسبيًا تبلغ حوالي 177 درجة مئوية، لذلك من الأفضل استخدامه للطهي منخفض إلى متوسط الحرارة مثل القلي والشوي والتحميص".

وواصل: "يتمتع زيت الزيتون بنكهة الفواكه الغنية التي تتناسب جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق، بما في ذلك السلطات والخضروات".

زيت الأفوكادو

قال إن زيت الأفوكادو هو زيت طهي صحي آخر ذو نقطة دخان عالية تبلغ حوالي 266 درجة مئوية، مما يجعله مناسبًا لطرق الطهي عالية الحرارة مثل الحرق والقلي والقلي السريع ولكنه مكلف.

زيت بذور العنب

وأضاف استشاري القلب أن زيت بذور العنب، له نكهة محايدة مع نقطة دخان عالية تصل إلى حوالي 215 درجة مئوية، مما يجعله زيت طهي جيد لجميع الأغراض، كما أنه مصدر جيد لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الخلايا من التلف.

زيت السمسم

قال إن زيت السمسم هو زيت لذيذ ذو رائحة جوزية وطعم مر بعض الشيء. يستخدم بشكل شائع في المطبخ الآسيوي وهو خيار جيد للبطاطس المقلية والمخللات والصلصات.

واختتم الدكتور صالح الغامدي: "في النهاية أفضل زيت للطهي هو الزيت الذي يلبي احتياجاتك وتفضيلاتك المحددة، قم بتجربة زيوت مختلفة للعثور على ما تفضله".