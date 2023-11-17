شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة من اليوم حتى منتصف الأسبوع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، علاقة الأمطار مع فصل الشتاء.

وقال العقيل خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أن العلاقة في هذا الموضوع هو حركة المنخفضات الحركية في شمال الجزيرة العربية .”

وأشار إلى أنه كلما كانت المنخفضات متواجدة تكون الأجواء أدفى وممطرة بشكل عام، وإن لم يكن هناك منخفضات ستكون الأجواء باردة.

وأكد العقيل أنه من اليوم وحتى منتصف الأسبوع أجواء المملكة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، لافتًا أن هناك حالة جوية مميزة متوقع أن تبدأ غدًا السبت على منطقة حايل والقصيم بهذول أمطار متوسطة إلى غزيرة .