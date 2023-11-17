شكرا لمتابعة خبر عن 3 ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الوزراء ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين بحيث يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.

ونصت الضوابط على أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها، وأن تضع كل جهة ضوابط بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

كما نصحت على أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.