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مُسن كوري يبادر بإلقاء التحية على شباب سعوديين بالخارج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لمُسن كوري لاحظ وجود شباب سعوديين فبادر بإلقاء التحية والتحدث معهم؛ وذلك بكثافة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأظهر المقطع مجموعة شباب سعوديين يقفون بأحد الطرق في الخارج وحين لاحظ المسن الكوري أنهم يتحدثون باللهجة توجه إليهم وشاركهم الحديث.

وعبر المسن الكوري عن سعادته لمصادفته و رؤيته للشباب السعوديين، إذ أكد لهم أنه سبق له العمل في جدة لمدة ثلاث سنوات ”

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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