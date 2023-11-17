شكرا لمتابعة خبر عن مُسن كوري يبادر بإلقاء التحية على شباب سعوديين بالخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع لمُسن كوري لاحظ وجود شباب سعوديين فبادر بإلقاء التحية والتحدث معهم؛ وذلك بكثافة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي
وأظهر المقطع مجموعة شباب سعوديين يقفون بأحد الطرق في الخارج وحين لاحظ المسن الكوري أنهم يتحدثون باللهجة السعودية توجه إليهم وشاركهم الحديث.
وعبر المسن الكوري عن سعادته لمصادفته و رؤيته للشباب السعوديين، إذ أكد لهم أنه سبق له العمل في جدة لمدة ثلاث سنوات ”