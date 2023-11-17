شكرا لمتابعة خبر عن تحدد معيار اختيار المنشآت لمرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية.

وذكرت الهيئة أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 30 مليون ريال وذلك خلال عامي 2021م أو 2022م, مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) ابتداءً من 1 يونيو 2024م.

وأضافت أن المرحلة الثانية “مرحلة الربط والتكامل”، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار والحفظ”، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة, مشيرة إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية “الربط والتكامل” سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ”، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، التي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.