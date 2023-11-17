شكرا لمتابعة خبر عن نصائح من مختص في السيارات للتعامل خلال موسم الأمطار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ذكر محمد الحازمي مختص في السيارات معلومات هامة بشأن السيارات تزامناً مع موسم الأمطار .

وقال الحازمي :” إذا سيارتك دخلت في مياه وتوقفت لا تقوم بتشغيل السيارة ابدا، بل انزل من السيارة وادفعها حتى تخرج السيارة من الماء وشيلها على الورشة”.

وأضاف ” وذلك لأن هناك حساس للهواء إذا دخل فيه ماء الماكينة تنطفأ مباشرة. لذلك لابد ألا تدخل بسيارتك لأي مستنقع به ماء وتبعد كل البعد عنها “.

وتابع” وإذا سيارتك غرقت ما ينفع تطلعها حتى تنشف، بل تأخذها لأقرب مركز صيانة لأنه في هذه الحالة لابد من تفريغ كل السوائل والزيوت الموجودة داخل المحرك وتنفك البواجي وتدور الماكينة لتخرج المياه من داخل الماكينة “.