شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسميًا : النصر يشارك في دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عروض قوية على السيارات المستعملة في السعودية لفترة محدودة سيارات فخمة بحالة ممتازة

أوردت شبكة “Sportmediaest” الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس فكرة دعوة نادي النصر للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، في إطار النسخة الجديدة من البطولة.

النصر يشارك في دوري أبطال أوربا

ووفقًا للمصادر، يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن النصر، الذي يضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوفه، يعتبر واحدًا من أكثر الأندية شعبية على مستوى العالم، ولذلك فإنه يدرس جاهزيته لدعوة النادي للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

أفادت الشبكة بأن هناك عدة تحديات يجب تجاوزها للسماح للنصر بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، من بينها الحاجة إلى الحصول على رخصة الأندية الأوروبية وتحقيق معايير محددة أخرى.