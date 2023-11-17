شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مهيب لتساقط زخات المطر على الكعبة المشرفة وصحن المطاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عروض قوية على السيارات المستعملة في السعودية لفترة محدودة سيارات فخمة بحالة ممتازة

سقطت الأمطار على المسجد الحرام اليوم الأربعاء، وسط أجواء إيمانية عمت المكان، حيث تضرع المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله.

فيديو مهيب لتساقط زخات المطر على الكعبة

وثق مقطع فيديو هطول الأمطار في صحن الطواف بالمسجد الحرام، حيث بدأ زوار الحرم بالدعاء والتضرع إلى الله، راجين من المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم.

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، يظل هناك فرصة لهطول أمطار غزيرة يصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية، ونشاط في الرياح السطحية في مناطق مختلفة مثل العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، وبحرة.

يأتي هطول الأمطار على المسجد الحرام في سياق من الأجواء الإيمانية، مما يعزز من روحانية المكان ويثير الأمل والتفاؤل.