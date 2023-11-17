شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الحد الادنى الجديد لرواتب المتقاعدين في الكويت بعد زيادته رسمياً من هذا الشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عروض قوية على السيارات المستعملة في السعودية لفترة محدودة سيارات فخمة بحالة ممتازة تمت الموافقة بالإجماع في جلسة الأمس على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في الكويت، حيث يصل الحد الأدنى لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر إلى 1615 دينارًا شهريًا. وقد تم تحديد الحد الأدنى لبقية الفئات بقرار من الوزير بعد الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة. الحد الادنى الجديد لرواتب المتقاعدين في الكويت تم تحديد الحدود الجديدة للمعاشات التقاعدية في الكويت بناءً على عدد الأولاد المعتمد، حيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للأعزاب والمتزوجين الذين يعولون أطفالًا. إليك تفاصيل الزيادات: المتقاعدات الأعزبات، حيث سيزيد معاشهن إلى 1010 دينارًا، بزيادة نسبتها 36% من 740 دينارًا.

المتقاعدين الأعزاب، حيث سيصل معاش الرجال إلى 1010 دينارًا بعد أن كان 740 دينارًا.

المتزوج وغير المعول، حيث ستزيد معاشاتهم إلى 1126 دينارًا بنسبة 32% من 856 دينارًا.

المتزوج ويعول ولد واحد، حيث سيكون معاشه 1196 دينارًا.

المتزوج ويعول اثنين من الأولاد، حيث سيصل معاشه إلى 1265 دينارًا بنسبة زيادة قدرها 27%.

المتزوج ويعول خمسة أولاد، حيث سيكون معاشه 1475 دينارًا بنسبة زيادة قدرها 22%.

مجموعة جديدة تشكل 40% من المتزوجين حيث سيصل معاشهم إلى 1205 دينارًا ويعولون 6 أو 7 أولاد.

المتزوج ويعول ستة أولاد، حيث سيكون معاشه 1545 دينارًا.

المتزوج ويعول سبعة أولاد، حيث سيصل معاشه من 1205 دينارًا إلى 1615 دينارًا.

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