تراند اليوم : شاهد.. المشهورة "سارة مهند" محاطة بحماية أثناء خروجها من ملعب بجدة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشهورة التيك توك سارة مهند وهي تسير وسط حماية مشددة أثناء خروجها من المدرجات بعد انتهاء مباراة سوريا وكوريا الشمالية التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سارة مهند وهي تسير وسط الحراسة، وبادلت بعض معجبيها التحية.

والجدير بالذكر أقيمت المباراة بين المنتخبين والتي فاز فيها فريق سوريا بهدف مقابل لا شيء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، نظراً لعدم حصول سوريا على موافقة أمنية من الاتحاد الآسيوي لاستقبال مبارياتها في هذه التصفيات.