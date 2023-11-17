تراند اليوم : شاهد.. "طبيب طوارئ" يكشف عن تصرف خاطئ أثناء الاستحمام يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب طوارئ عن تصرف خاطئ أثناء الاستحمام قد يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية ويؤدي إلى الوفاة.

وقال خلال مقطع فيديو: "نسمع عن حالات وفاة في دورات المياه، أو الإنسان بعد الاستحمام يذهب لغرفته وينام ويتوفى"، مشيرا إلى أن هناك حركة خاطئة نفعلها أثناء الاستحمام.

ولفت إلى أن الإنسان عندما يستحم تنزل المياه عليه من الأعلى إلى الأسفل لكن المياه عندما تكون باردة سيستشعر الجسم هذه البرودة ويضخ القلب كمية كبيرة من الدم إلى أوعية الدماغ وهي أوعية بسيطة تعتبر أضعف أوعية في جسم الإنسان .

وتابع: " تخيل كمية كبيرة من الدماء متجهة إلى الدماغ فجأة، فهذا يؤدي إلى انفجار الأوعية وتحدث سكتة دماغية أو الإنسان يصاب بنزيف وإغماء ويتوفى.

وأشار إلى ضرورة توازن درجة حرارة المياه والبدء من أعلى إلى أسفل.