تراند اليوم : 50 مقابل 50 من الأسرى.. الكشف عن تفاصيل الاتفاق المرتقب بين حماس وإسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر عن قرب التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بواقع 50 مقابل 50 من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى قرب التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، مقابل إفراج حماس عن 50 رهينة من المدنيات الإسرائيليات والأطفال، مقابل 50 من السيدات السجينات والأطفال في سجون إسرائيل. حسب "العربية.نت".

وأضافت المصادر أن الاتفاق الوشيك في غزة يشمل هدنة من 3 أيام. كما أن إسرائيل وافقت على دخول كميات محدودة من الوقود إلى قطاع غزة تحت إشراف أممي ضمن الاتفاق.

وأشارت المصادر أن هناك ضغطا أميركيا على إسرائيل للقبول بالصفقة.