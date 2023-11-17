شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أهم ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء، الضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، وذلك في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى) اليوم الجمعة، فقد قرر مجلس الوزراء أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.

شروط القرار

وأوضح القرار أن يتم مراعاة ما يلي: