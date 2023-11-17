شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفرنسية إيصال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

استعراض العلاقات الثنائية

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.