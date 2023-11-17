شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية التاسعة لمساعدة الشعب الفلسطيني تغادر المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتجه الطائرة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تحمل على متنها 3 سيارات إسعاف من أصل 20 سيارة.

دعم السعودية للشعب الفلسطيني

ومن المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.

الوقوف مع الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وأمس وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، تحمل على متنها 3 سيارات إسعاف من أصل 20 إسعاف من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.