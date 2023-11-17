السعودية | مختبرات “الغذاء والدواء” المرجعية تحصل على الاعتماد الدولي لمواصفة الأيزو القياسية ISO/IEC17043:2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت المختبرات المرجعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء على الاعتماد الدولي لمواصفة الأيزو القياسية ISO/IEC17043:2023، كمقدم رسمي لبرامج اختبار الكفاءة للاختبارات التحليلية.

ويعزّز هذا الاعتماد الدور المرجعي لمختبرات “الهيئة” في مجال تطوير طرق التحليل، وتقديم اختبارات الكفاءة على المستويين المحلي والدولي، ويعدّ حصول (المختبر المرجعي لكيمياء الأغذية، والمختبر المرجعي للأحياء الدقيقة، والمختبر المرجعي للدواء ومنتجات التجميل) على الاعتماد اعتراف رسمي من قبل جهات الاعتماد بكفاءة مقدم برامج الكفاءة وتحقيقه للمتطلبات الفنية والإدارية ومنحه الصفة الرسمية لتقديم اختبارات الكفاءة في مجال الاعتماد.

كما يسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجودة، والخدمات المقدمة من المختبرات التي تعمل في نطاق مجال أعمال “الهيئة”، وتساعد أيضًا في تطوير الآليات التحليلية، وتحديد المشاكل بالطرق المخبرية للمختبرات الغذائية، ومختبرات فحص منتجات التجميل، وطرح إجراءات التحسين عليها، إضافةً إلى توفير ثقة لعملاء المختبرات من خلال التأكد من دقة نتائج الاختبارات.

وتنقسم المتطلبات العامة للمواصفة ISO/IEC17043:2023 إلى متطلبات إدارية، ومتطلبات فنية، مثل متطلبات التحليل الإحصائي وتحديد القيمة المقبولة للعينة وتقييم أداء المشاركين، ويُعد اختبار الكفاءة الفنية هو قياس أو اختبار يتم إجرائه من قبل عدة مختبرات تحت ظروف متساوية وباستخدام المقارنات البينية لتحديد أداء المشاركين.

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز انطلاقًا من رؤية “الغذاء والدواء” للريادة عالميًا بالاستناد إلى أسس علمية، لتعزيز وحماية الصحة العامة من خلال العمل على تجهيز منظومة متكاملة من المختبرات المرجعية المعتمدة دوليًا، لتطوير طرق التحليل وتقديم اختبارات الكفاءة.