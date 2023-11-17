السعودية | جامعة أم القُرى تحتفل باليوم العالمي للطلبة الدوليين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت جامعة أم القُرى ممثلة في عمادة شؤون الطُّلاب، وعمادة القبول والتَّسجيل، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، فعاليات متزامنة مع اليوم العالمي للطلبة الدوليين.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي؛ حرص الجامعة واهتمامها بإثراء تجربة الطالب الدولي وتسهيل إجراءات التحاقه بالجامعة؛ موضحًا أن الجامعة تحتضن منذ أكثر من 50 عامًا طلبة العلم من جميع أنحاء العالم؛ وفي هذا العام بلغ عدد الدول التي يدرس طلبتها في الجامعة 82 دولة، بواقع 2596 طالبًا وطالبةً.

واشتملت الفعاليات على محاضرة تثقيفية نظمتها وحدة التوعية الفكرية بالجامعة عن قيم التسامح والتعايش السلمي في المنهج الإسلامي؛ ومعرض لمشاركات الطلبة من 12 دولة حول العالم؛ عرَّفوا فيه: بثقافاتهم وعاداتهم، من خلال عرض المأكولات والمشغولات المرتبطة بهوية بلدانهم؛ إضافة إلى التعريف بالمعالم الأثرية واللغات المتعارف عليها بين أفراد الشعوب.

وصاحب المعرض جناح للخدمات التي تقدمها الجامعة من خلال الإدارات، والعمادات، والمعاهد التابعة لها، في حين وفرت الجامعة مجالًا لتقديم الخدمات: السكنيَّة، والتثقيفية، والاجتماعية، والصحية؛ من خلال مشاركات الجهات الخارجية ذات العلاقة.