الوزراء يقر ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

أجاز مجلس الوزراء للمؤسسات والهيئات العامة التي لديها لوائح إدارية ومالية مستقلة، تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون التكليف وفقًا للوائح الإدارية والمالية المعتمدة من مجالس إدارة هذه المؤسسات والهيئات.
2- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
3- أن يتم تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانية كل جهة، دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.
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