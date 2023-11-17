شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق يمكن للضحك أن يتسبب فيها بالموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سلطت أبحاث مختلفة الضوء على الفوائد الصحية الرائعة للضحك، والتي تشمل تحسين جهاز المناعة والتخفيف من القلق، وحتى زيادة خصوبة المرأة.

ولكن، كما هو الحال مع العديد من الأشياء في الحياة، فقد تبين أنه على الرغم من الفوائد العديدة للضحك، إلا أنه في الواقع، تم الإبلاغ عن عدة حالات مروعة لأشخاص ضحكوا حتى الموت.

ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون هناك حد لمدى الضحك الجيد بالنسبة لنا.

وقال البروفيسور روبن إي. فيرنر من جامعة برمنغهام لصحيفة "نيويورك تايمز": "الضحك رائع بالنسبة لنا، لكن الكميات الكبيرة منه سيئة، ربما".

وفي ما يلي الطرق التي قد يكون الضحك فيها مميتا، في حالات نادرة:

1. تمزق الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ

وفقا للأطباء، فإن الضحك بشدة يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ.

ويحدث تمدد الأوعية الدموية في الدماغ عندما يكون هناك انتفاخ في الأوعية الدموية الضعيفة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. وعادة ما تسبب أعراضا ملحوظة فقط إذا انفجرت.

وكما أشار الدكتور جيمس هامبلين، خبير الصحة العامة في الولايات المتحدة، في مقال نشرته مجلة Splitsider في عام 2011: "إذا كنت تتجول مصابا بتمدد الأوعية الدموية في دماغك، فإن ضحكة واحدة يمكن أن تتسبب في تمزق الأوعية الدموية المتمددة".

2. نوبة الربو

الحالات العاطفية الشديدة مثل الضحك الشديد أو البكاء الشديد يمكن أن تؤدي إلى نوبة الربو، وذلك لأن استجابة جسمك للمشاعر المختلفة تغير الطريقة التي تتنفس بها، وفقا لجمعية الربو والرئة الخيرية في المملكة المتحدة.



وأضافت الجمعية: "عندما تشعر بالعاطفة، قد تبدأ في أخذ أنفاس سريعة وعميقة. وهذا ما يسمى بفرط التنفس، ويمكن أن يجعل الممرات الهوائية ضيقة، ما يسبب أعراض الربو مثل السعال، أو الصفير، أو ضيق التنفس، أو ضيق الصدر".

وفي دراسة أجريت عام 2009، قام الباحثون باستطلاع آراء 105 مرضى يعانون من الربو، ووجدوا أن أكثر من 40% منهم يعانون من الربو الناجم عن الضحك.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تكون نوبات الربو قاتلة إذا لم يتمكن الشخص من الوصول إلى جهاز الاستنشاق الخاص به.

3. الصرع الضحكي (Gelastic Epilepsy)

في حالات نادرة، يمكن أن يكون الضحك، وخاصة النوع الذي لا يمكن السيطرة عليه، علامة على حالة كامنة تسمى الصرع الضحكي.

ولا يشعر معظم الناس بالسعادة أو بالرفاهية أثناء الصرع الضحكي. وقد يحدث العكس، فقد يشعرون بالخوف أو فقدان السيطرة.



ووفقا لموقع Epilepsy Action، فإن السبب الأكثر شيوعا للصرع الضحكي هو وجود ورم صغير في منطقة ما تحت المهاد.

4. الاختناق

يمكن أن يتداخل الضحك الشديد في بعض الحالات مع التنفس، ما يعني أنك لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين خلال الضحك.

لكن احتمالية أن تؤدي هذه الأسباب للوفاة ضئيلة، بحسب الدكتورة ميغان كاماث، طبيبة القلب في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الولايات المتحدة.

وقالت في حديث لموقع "لايف ساينس": "على الرغم من الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب الضحك بسبب الاختناق أو السكتة القلبية، إلا أنه يظل سببا غير محتمل لوفاة الأفراد الأصحاء".

المصدر: ذي صن