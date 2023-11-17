الأخضر يستأنف تدريباته في الأحساء بعد الانتصار على باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 2:26 مساءً

استأنف المنتخب السعودي، ظهر اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًّا في محافظة الأحساء؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ميدانيًّا، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب باكستان؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانها على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، ضمّت بقية اللاعبين، بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متّصل انتظم اللاعب عبدالباسط هندي في معسكر الأخضر، صباح اليوم، وشارك في الحصة التدريبية. من جهة أخرى منح المدير الفني لاعبي "الأخضر" فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم غدٍ السبت، عند الساعة "30 : 5" مساءً، على "الملعب الرديف بنادي الفتح" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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