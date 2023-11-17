انت الان تتابع فيصل بن فرحان يبحث مع نظيرته الفرنسية تطورات التصعيد العسكري في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 2:32 مساءً

تلقّى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية "كاثرين كولونا". وبحث الوزيران تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإيقاف عمليات التهجير القسري للفلسطينيين. وشهد الاتصالُ استعراضَ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدّات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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