خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لمخالفة القواعد المالية للدوري الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 2:58 مساءً

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، خصم 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز . وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنها خصمت عشر نقاط من رصيد نادي إيفرتون لمخالفته لوائح الدوري الخاصة بالأرباح والديمومة خلال موسم 2021-2022. وأضافت الرابطة: خلصت اللجنة إلى أن الحسابات الخاصة بإيفرتون خلال الفترة المذكورة كشفت عن خسائر بقيمة 124.5 مليون جنيه إسترليني (154.70 مليون دولار)، ما يعني أنها تتجاوز المبلغ المسموح به وهو 105 ملايين جنيه إسترليني. ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه إسترليني خلال تلك الفترة. وكان الدوري الإنجليزي قد أحال إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه أنه ينوي استئناف العقوبة. وتعتبر عقوبة إيفرتون هي الأقسى في تاريخ البريميرليج والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز 19 في الترتيب العام، بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي متذيل الترتيب.

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