وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيرته الفنلندية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 3:53 مساءً

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزيرة خارجية جمهورية فنلندا إلينا فالتونين. وبحث الوزيران، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية وقف إطلاق النار فورًا، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لغزة. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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