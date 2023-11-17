تراند اليوم : "باحثون" يكشفون عن نبات شائع مفيد للقلب ويحسن الهضم ويقلل تكوين المواد المسرطنة في الطعام

صحيفة الخليج 365: كشف باحثون عن فوائد تناول نبات إكليل الجبل، مشيرين إلى أنه مفيد للقلب ويحسن عملية الهضم كما يساعد على التعافي بعد الجلطة الدماغية، ويخفف التوتر العصبي.

القلب والهضم

وأوضح الباحثون أن إكليل الجبل يعزز انقباضات القلب ويعزز زيادة إفراز عصير المعدة، ما يؤثر إيجابيا في عملية الهضم. حسب "فيستي. رو".

المواد المسرطنة

وقال الدكتور سيرغي أغابكين، أن من أهم خصائصه تقليل تكوين المواد المسرطنة في الطعام. لأنه عند إضافة إكليل الجبل إلى الطعام، يقلل محتوى المركبات الحلقية غير المتجانسة الضارة وغلوزة البروتين، مع الحفاظ على الخصائص المفيدة للطعام بعد المعالجة الحرارية.

إكليل الجبل

وينصح الخبراء باستخدام إكليل الجبل في علاج التهاب الحلق والشعب الهوائية وسيلان الأنف والتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.

التوتر والإجهاد

وأشاروا إلى أنه يخفض مستوى الإجهاد ومستوى الأدرينالين في الدم وكذلك يقلل من استجابة الجلد للمهيجات الخارجية.

وأضافوا، الزيوت الطيارة لإكليل الجبل تساعد على تطهير الهواء داخل المنزل من الميكروبات بما فيها المكورات العنقودية والمكورات العقدية والإشريكية القولونية بنسبة 80 بالمئة. وقد ثبت أن استنشاق هذه الزيوت يحسن الذاكرة القصيرة والبعيدة المدى.