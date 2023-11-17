شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة بسيطة كنز علاجي تعالج السكري و الكبد و وتشفي 5أمراض اخرى ( تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يوصى بتناول من 4-5 حصص يوميًا من الفاكهة، ويعد التين أحد الخيارات المثلى لتغطية الحصص المطلوبة، فما هي فوائد التين العديدة والهامة؟ يعتبر التين من أشهر الفواكه المحببة على قلب الجميع سواء كان طازجًا أو مجففًا، وذكر في القران الكريم و استخدم منذ القدم في علاج العديد من الحالات والأمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، والجهاز التنفسي، والبولي، إليكم 5 فوائد صحية للتين في هذا المقال.

1- تعزيز صحة القلب يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة مثل مادة الفينول التي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز صحة القلب وتحميه من المشاكل والأمراض، كما يلعب التين دورًا في تحسين مستويات الكوليسترول بشكل عام. وبناءًا على ذلك يساعد تناول التين في خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2- السيطرة على ضغط الدم أثبتت الأبحاث أن أحد الفوائد الصحية للتين دوره في السيطرة على ضغط الدم وتخفيضه، وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم. والذي يعمل أيضًا على ارتخاء الأوعية الدموية وعلى خفض الضغط، كما يساعد على زيادة إفراز كلوريد الصوديوم في البول وتخليص الجسم منه.

ومن الدراسات التي أجريت على الفوائد الصحية للتين في السيطرة على ضغط الدم ما يأتي: وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص التين قلل من ضغط الدم عند الفئران ذات ضغط الدم الطبيعي والمرتفع. وجدت دراسة أجريت على الحيوانات التي تناولت مستخلص أوراق التين أنه حسن من مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية. ولكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم تأثير التين على ضغط الدم وصحة القلب.

3- ملين ومحارب للإمساك يحتوي التين على نسب عالية من الألياف الغذائية والتي لها دور كبير في: تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك أو معالجته. الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بصورة عامة والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري. حيث يحتوي التين بأنواعه سواء الطازج أو المجفف على نوعين من الألياف: الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

للألياف القابلة للذوبان دور كبير في تخفيف الوزن، والسيطرة على الشهية، وخفض نسبة السكر في الدم، وخفض مستويات الكولسترول، بينما تخرج الألياف الغير قابلة للذوبان مع البراز وتحسن عمل الأمعاء. يمدنا 40 غرام من التين الطازج بما يقارب 1 غرام من الألياف.

4- محاربة السرطان محاربة السرطان هي مثال أخر على فوائد صحية للتين، حيث تم إجراء العديد من الدراسات حول تأثير أوراق التين على الخلايا السرطانية، والتي أظهرت نشاطًا ضد الأورام وتحديدًا ضد سرطان القولون، والثدي، وعنق الرحم وخلايا سرطان الكبد.

5- مصدر للفيتامينات والمعادن يعتبر التين مصدرًا مهمًا لمجموعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم.