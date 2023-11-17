خلطة "الكركم والزبادي" تزيل التجاعيد والبقع الداكنة وتمنحك بشرة مبهرة وناعمة كالحرير

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عدن - ياسمين التهامي - تقشير البشرة هو عملية إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة وتوحيد لونها، وهناك العديد من الطرق لتقشير البشرة، ومنها استخدام المنتجات التجارية الغالية، أو استخدام وصفات طبيعية، تساعد على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة بأقل التكاليف. وصفات التقشير للبشرة وتفتيحها فوائد التقشير للبشرة للتقشير العديد من الفوائد للبشرة، منها: إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها. تحفيز إنتاج خلايا الجلد الجديدة، مما يساعد على تجديد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية. تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تحسين ملمس البشرة وجعلها أكثر نعومة. إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء. يحتوي هذا القناع على خصائص طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد على تفتيح البشرة، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة. المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي الكركم والزبادى جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي الخليط على وجهك أو أي منطقة من بشرتك التي تريدين تقشيرها. اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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