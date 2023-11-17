شكرا لمتابعة خبر عن طالبة بجامعة شقراء تتأهل لتحدي ناسا الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت طالبة من جامعة شقراء من تحقيق إنجازا مكنها من التأهل في تحدى ناسا الدولي.

وحصدت الطالبة دانة النغيثر المركز الأول في هاكاثون تطبيقات الفضاء على مستوى مدينة أبها، لتتأهل بذلك للمشاركة في تحدي ناسا الدولي.

وأوضحت الطالبة أن شغفها بالحلول المبتكرة والعمليّة لتحديات الفضاء، تبتكر مع زميلاتها منصة افتراضية تدعى “Digital Space”، إذ تراعي الالتزام بالجودة والإبداع في التفكير، والتواصل الفعّال مع الخبراء، ضاعفت جملة المعطيات هذه فرص الإنجاز للحصول على المركز الأول والترشح للمنافسة العالمية، وفقا لـ”العربية”.

وأكدت أن لديها شغف في مجال تطبيقات الفضاء وعلومه، والرغبة الملحة في الاكتشاف خاصة إمكانات التكنولوجيا الجديدة، مشيرة إلى أنها حظيت بدعم والديها اللذين كانا مصدر إلهام وتشجيع لها بجانب جامعتها، مضيفة أن شعور الفوز والتأهل لتحدي ناسا كان لا يوصف، إذ شعرت النغيثر بمزيج من الفخر والمسؤولية تجاه تمثيل بلادها في تحدٍّ عالمي.