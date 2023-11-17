شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: البتر وتلف الأعصاب أحد مضاعفات الإصابة بـ عضة البرد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك سعود الطبية ، الدكتور بندر الشهري ، على أن البتر وتلف الأعصاب أحد مضاعفات الإصابة بـ عضة البرد .

وقال الشهري : ” الإصابة قد تكون خطيرة وتؤدي إلى بتر ، حيث تسبب وخز أو خدر للجلد في بدايتها ، ولا يشعر الشخص بها ، ويتم التنبيه من قبل أشخاص آخرين .

ولفت إلى أن من مضاعفات الإصابة والتي قد تكون خطيرة ، تلف الأعصاب ، الإلتهابات ، عدوى ، تقرحات ، وفي الحالات المتقدمة قد تؤدي إلى البتر بسبب موت الأنسجة .