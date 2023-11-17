شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدق أن هذا التصرف البسيط سيحميك من الاصابة بالسكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرق التواصل مع سمسا السعودية عبر الواتساب 1445

أكد أطباء مختصون على ضرورة إجراء الفحص الدوري لمرض السكري للفئة العمرية من 40 عامًا فما فوق، وذلك خاصةً بناءً على بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي أظهرت أن حوالي 11.8% من سكان الدولة يعانون من مرض السكري، وأن 11.7% منهم يتوفرون على عوامل الخطورة ومقدمات الإصابة بالمرض في المستقبل.

هذا التصرف البسيط سيحميك من الاصابة بالسكري

أكدت الدكتورة نوال المطوع، استشارية الغدد الصماء والسكري، على أهمية إجراء الفحص الدوري لمرض السكري للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 40 عامًا، وقالت إن الوقاية من مرض السكري يعتمد أساسًا على تغيير نمط الحياة، مع الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، والتي تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من المرض.

وأشارت إلى أن الأدوية الحديثة تتجه نحو علاج يستند إلى إشعار المريض بالشبع، مما يساعد في تقليل الوزن وتحسين مستوى السكر في الدم ولكن هذا يكون أكثر فعالية مع الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل يومي.

وأضافت أن التغيير في نمط التغذية يلعب أيضًا دورًا هامًا في الوقاية من مرض السكري، مع التركيز على ضبط السعرات الحرارية وتحديد قيم غذائية صحية بالتعاون مع أخصائي التغذية.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور وهاد ديبو أخصائي الطب الباطني، أن مؤشرات الإصابة بمرض السكري تتمثل في زيادة التبول، الشعور بالعطش الزائد، زيادة الوزن، الإحساس بالخمول، واضطراب النوم، ودعا إلى ضرورة الفحص الدوري، خاصةً للأفراد الذين تجاوزوا سن الأربعين، وأكد على أهمية الوقاية من المرض من خلال ضبط الوزن وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

من جهة أخرى، أثنت الدكتورة حفصة كاظم، استشارية الطب الباطني على جهود الإمارات في مكافحة مرض السكري، حيث تمكنت الدولة من تحقيق تقدم ملحوظ في تخفيض نسبة الإصابة بالمرض. دعت إلى دعم البحث العلمي وتطوير التقنيات والأدوية الجديدة لمساعدة المصابين، وشددت على أهمية التوعية بأسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة.