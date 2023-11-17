شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير في السعودية من هذه الانواع من قدر الضغط التي تنفجر وتسبب كوارث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طرق التواصل مع سمسا السعودية عبر الواتساب 1445

قدم المهندس وائل الذياب، المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، توضيحات حول المقطع المتداول الذي يظهر انفجار قدر الضغط في وجه عامل، مؤكدًا على أسباب وقوع الحادث.

تحذير في السعودية من هذه الانواع من قدر الضغط

أوضح المهندس وائل الذياب، المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، خلال مداخلة في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، الأسباب المحتملة لحادث انفجار قدر الضغط في وجه العامل. أشار إلى احتمال عدم إخراج العامل للبخار بشكل كامل من صمام التحكم، مما جعل العامل يحاول فتح القدر قبل التأكد من خروج البخار بالكامل، مما أدى إلى تسرب البخار وحدوث الانفجار.

وأوضح أيضًا أهمية التحقق من سلامة الطوق في غطاء القدر والتأكد من عدم وجود ثقوب به. وأكد على أن الانفجار في وجه العامل قد حدث بسبب عدم ضبط حواف القدر بشكل كامل وعدم وجود حماية كافية للقدر من الجوانب.

وفي الختام، أشار إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام قدور الضغط، مثل التأكد من سلامة الصمامات والأغطية وعدم التسرع في فتح القدر قبل التأكد من خروج البخار بالكامل، وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان السلامة والوقاية من حوادث الانفجار المحتملة.