انت الان تتابع الهلال يواصل تدريباته خلال فترة التوقف الدولي.. الفرج وسافيتش يواصلان التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 4:42 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، استعدادًا لاستئناف المنافسات . بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني، وفرض الجهاز الفني تدريبات جري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة، قبل أن يختتم المدير الفني "جورج جيسوس" المران بمناورة فنية على جزء من الملعب. وواصل الثنائي "سلمان الفرج والدولي الصربي سيرجي ساقيتش" برنامجيهما التأهيلين بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة. و من المقرر أن يجري الفريق عصر يوم الغد مرانًا اعتياديًا؛ وذلك في مقر النادي.

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