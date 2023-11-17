غداً.. الأخضر الأولمبي يقص شريط افتتاح الدورة الدولية بمواجهة الأردن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 نوفمبر 2023, 4:53 مساءً

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت، مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر. ويستضيف "الأخضر" منتخب الأردن في تمام الرابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية. على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

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