تراند اليوم : إيران تغير موقفها من حرب إسرائيل على حماس ..وتعلن رسميا عدم رغبتها في انتشار الصراع خارج نطاق غزة

صحيفة الخليج 365 : أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، أن سلطات بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية بعدم رغبتها في تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى خارج نطاق غزة.

ووفقا للوزير الإيراني، أجرت إيران والولايات المتحدة اتصالات من خلال القسم الأميركي بالسفارة السويسرية في طهران على مدى الأربعين يوما الماضية، تم خلالها استبعاد إمكانية إجراء مباحثات مباشرة بين طهران وواشنطن. وفي وقت سابق، صرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة لوكالة "رويترز" أن طهران لن تدخل في صراع مباشر مع تل أبيب إلا في حال شنت إسرائيل هجوماً على إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني "عبد اللهيان " في بداية الحرب على غزة حذر إسرائيل قائلا: "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد" حسب وكالة "فارس" الإيرانية.